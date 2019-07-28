До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов. Его примет Верховный главнокомандующий - президент России. В акватории Невы торжества откроет церемония на борту крейсера Аврора.

До начала Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге осталось несколько часов. Его примет Верховный главнокомандующий — президент России. В акватории Невы торжества откроет церемония на борту крейсера "Аврора". О готовности Владимиру Путину доложит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.А до этого в Морском соборе Кронштадта проведут богослужение в честь покровителя моряков — Святителя Николая Чудотворца. В самом параде участвуют более 40 надводных и подводных кораблей, бронетехника и морская авиация. Торжественным маршем пройдут свыше 4 тысяч военных.Кроме того, мероприятия пройдут в Севастополе, Новороссийске, Балтийске, Североморске и Астрахани. Подробно о расстановке кораблей, парадных расчетов, наземной техники, самолетов и вертолетов можно узнать на сайте Министерства обороны.