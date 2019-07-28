Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Еврокомиссия не политический корпус, подобный политический активизм противоречит базовой идеологии Евросоюза, добавил политик. И в ближайшие пятнадцать лет перед народом Венгрии будет стоять задача противостоять интернационалистскому либерализму ради поддержки национальных интересов.Евросоюз допустил несколько фатальных ошибок за последние пять лет, в результате которых возникли миграционные и экономические проблемы. Миграционными вопросами должен заниматься Совет министров внутренних дел ЕС, а экономику следует делать конкурентоспособной, а не насаждать социалистическую.Сегодняшняя Венгрия начинает развиваться, обнадежил политик на выступлении в Летнем университете в городе в румынском городе Бэиле Тушнад, передает ТАСС.