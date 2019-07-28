Российский траулер Сянхайлинь-8, задержанный северокорейскими властями 17 июля, отпущен. Ключевую роль в освобождении моряков сыграло российское внешнеполитическое ведомство.

Российский траулер "Сянхайлинь-8", задержанный северокорейскими властями 17 июля, отпущен. Ключевую роль в освобождении моряков сыграло российское внешнеполитическое ведомство.Власти КНДР проинформировали об освобождении капитана судна. Траулер вышел из порта Вонсан и направился к Южной Корее (порт Сокчо), чтобы высадить на берег двух моряков – граждан этой страны. Еще 15 моряков, находящихся на судне – россияне.Посольство России в КНДР сообщило в Twitter, что будет продолжать расследовать причины задержания российского судна.27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. pic.twitter.com/4wdzqy8Kgf— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) July 28, 2019Власти КНДР называют свою причину: якобы имевшее место нарушение водных границ страны российским судном. Между тем компания-судовладелец отмечает, что судно не пересекало 12-мильную зону.