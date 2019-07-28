В аэропорту Барселоны - забастовка персонала, отменено уже 62 рейса. Ситуацию осложнил ливень, из-за которого на полчаса воздушная гавань фактически была парализована.

В аэропорту Барселоны — забастовка персонала, отменено уже 62 рейса. Ситуацию осложнил ливень, из-за которого на полчаса воздушная гавань фактически была парализована. В основном, из расписания убрали рейсы местной компании Vueling, уточняет "Россия 24".Наземный персонал намерен бастовать и в воскресенье, из-за чего также будет отменено не менее 70 рейсов. Люди требуют повышения зарплаты и увеличения количества сотрудников из-за высокой нагрузки. Перелетов в Россию отмены не коснутся.