Ольга Бузова поделилась новым снимком в своем Instagram, после чего подписчики буквально завалили ее советами. Многие испугались, что телеведущая слишком сильно увлеклась похудением.

Ольга Бузова поделилась новым снимком в своем Instagram, после чего подписчики буквально завалили ее советами. Многие испугались, что телеведущая слишком сильно увлеклась похудением.Материал дополняется.