В Приамурье готовят к эвакуации жителей села Белоярово. За минувшую ночь из-за паводков его, как и многие села Мазановского района, отрезало от Большой земли.

В Приамурье готовят к эвакуации жителей села Белоярово. За минувшую ночь из-за паводков его, как и многие села Мазановского района, отрезало от Большой земли.Вода в реках прибывает очень быстро. Еще 14 населенных пунктов находятся в зоне риска, передает телеканал "Россия 24".25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка в регионе. За прошедшие сутки там эвакуировали жителей трех сел — почти тысячу человек. Укрепляют дамбы.По прогнозам синоптиков, на следующей неделе дожди только усилятся.