Актриса вспомнила первую
встречу с будущим тогда еще мужем. По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный
сначала не произвел на нее впечатление.
Актриса вспомнила первую
встречу с будущим тогда еще мужем. По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный
сначала не произвел на нее впечатление.
Артисты познакомились на
съемках телесериала "Закрытая школа". Первое время Агата Муцениеце сомневалась,
что сможет работать с таким человеком, как Павел Прилучный.
"Ничего не екнуло, потому
что он много выпендривался и плохо себя вел. Звездил, хамил и был странным.
Помню, я тогда подумала: "Боже, и мне с ним еще работать столько времени". Но
когда мы чуть больше пообщались, я поняла, что он нормальный парень, а поведение
– просто защитная маска", – сказала артистка в интервью изданию .
и Павел
Прилучный вместе уже восемь лет. Звезды воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофея
и трехлетнюю Мию.
Артистка не раз говорила,
что ее отношения с мужем нельзя назвать идеальными. Супруги часто ссорятся по
пустякам, в частности из-за ревнивого нрава Прилучного. Звезда научилась не
обращать внимания на эмоциональные вспышки возлюбленного. учатся избегать конфликты.