Актриса вспомнила первую встречу с будущим тогда еще мужем. По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучный сначала не произвел на нее впечатление.

Актриса вспомнила первуювстречу с будущим тогда еще мужем. По словам Агаты Муцениеце, Павел Прилучныйсначала не произвел на нее впечатление.Артисты познакомились насъемках телесериала "Закрытая школа". Первое время Агата Муцениеце сомневалась,что сможет работать с таким человеком, как Павел Прилучный."Ничего не екнуло, потомучто он много выпендривался и плохо себя вел. Звездил, хамил и был странным.Помню, я тогда подумала: "Боже, и мне с ним еще работать столько времени". Нокогда мы чуть больше пообщались, я поняла, что он нормальный парень, а поведение– просто защитная маска", – сказала артистка в интервью изданию .и ПавелПрилучный вместе уже восемь лет. Звезды воспитывают двоих детей – шестилетнего Тимофеяи трехлетнюю Мию.Артистка не раз говорила,что ее отношения с мужем нельзя назвать идеальными. Супруги часто ссорятся попустякам, в частности из-за ревнивого нрава Прилучного. Звезда научилась необращать внимания на эмоциональные вспышки возлюбленного. учатся избегать конфликты.