Они прибыли из Московской области в специальном резервуаре . "Малышам" - полтора месяца

11 тысяч мальков стерляди сегодня выпустили в Оку. Как рассказывают наши муромские коллеги , "малышам" - полтора месяца.Они прибыли из Московской области в специальном резервуаре . Уже к концу следующего года молодые стерлядки наберут вес до 600 граммов. Взрослая же особь "царской рыбы" может весить несколько десятков килограммов. К сожалению, выживет всего 30 процентов мальков, поскольку выращивались они в стерильных условиях. Но выживут самые сильные, утверждают специалисты. Количество выпущенных мальков рассчитали научно. Важно, чтобы молоди хватило пищи. Иначе "новоселы" оставят без корма другие виды рыб. Эту благотворительную акцию не первый год проводит компания "Транснефть -Волга". Таким образом она компенсирует свое воздействие на окружающую среду. Всего с июля по октябрь общество планирует выпустить более 75 тысяч мальков в тех территориях, где работает - в Оку и Чебоксарское водохранилище.Напомним, стерлядь - краснокнижная рыба, и ее ловля запрещена.