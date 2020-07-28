В эти дни 40 лет назад в Москве проходила знаменитая Олимпиада-80.

В эти дни 40 лет назад в Москве проходила знаменитая Олимпиада-80. Тогда в 22 играх приняли участие представители 81 страны, около шести тысяч спортсменов, трех тысяч тренеров, врачей и официальных лиц.Жители Владимирской области пристально следили за выступлениями гимнастов. На помост выходил наш земляк - легендарный Николай Андрианов. Тогда он подтвердил звание лучшего гимнаста планеты - в копилку сборной он принес пять медалей - два золота, два серебра и одну бронзу.Освещали игры свыше пяти тысяч журналистов, в их числе и владимирец - Вячеслав Юденич. Вот что он вспоминает о тех днях.- Николай Ефимович великолепно смотрелся в красном пиджаке. Это для него уже была 3-я олимпиада, на олимпиадах он рекордсмен среди гимнастов мужчин - 15 олимпийских наград, лучший гимнаст 20 века. Он выступал на уколах, у него было 3 перелома ребер, вот он выступал со сломанными ребрами.