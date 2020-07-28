Скоро ТНТ выпустит новый сериал Игра на выживание. Главные роли в приключенческом триллере исполняют Алексей Чадов и Александра Бортич.

Скоро ТНТ выпустит новый сериал "Игра на выживание". Главные роли в приключенческом триллере исполняютАлексей Чадов и Александра Бортич.Теленовелла расскажет об участниках экстремальногореалити-шоу. Герои картины борются за внушительный денежный приз – миллион евро.По сюжету сериала "Игра на выживание" персонажи приезжают в восточную Сибирь. Там недалеко от ЗападногоСаяна находится съемочная площадка нового реалити-шоу. Вокруг непроходимый лес и постройки советских времен, которые давно забросили.На главный приз претендуют 16 участников. Смельчаки приехалиих разных уголков России. Среди игроков есть и звезды отечественного кино – Александра Бортич и Алексей Чадов, играющие самих себя. Герои делятся на две команды. Одни селятся в здании заброшенноймельницы, другие занимают старую ГЭС.Участники готовятся к первому испытанию. Ничего не вызываету них беспокойства: рядом всегда находятся телевизионщики и куча камер. Персонажи уверены, что в случаеопасности всегда могут выйти из гонки. Но внезапно ситуация меняетсякардинальным образом. Начинается настоящая "Игра на выживание". Все задаютсявопросом: что происходит? Это шоу или реальная жизнь?Добавим, что сериал "Играна выживание" будет состоять из 12 серий. Режиссером картины выступает КаренОганесян.