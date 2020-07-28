"Автодор" объявил тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва -Казань.

Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство всех восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва -Казань. Общая максимальная стоимость по объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей, сообщает Интерфакс.Всего объявлено восемь тендеров на каждый из этапов М-12:I. (0-80 км; Московская и Владимирская области) - 53,378 млрд руб.II. (80-116 км; Владимирская область) - 21,206 млрд руб.III. (116-224 км; Владимирская область) - 59,551 млрд руб.IV. (224-347 км; Владимирская и Нижегородская области) - 79,775 млрд руб.V. (347-454 км; Нижегородская область) - 58,267 млрд руб.VI. (454-586 км; Нижегородская область, Чувашия) - 69,290 млрд руб.VII. (586-663 км; Чувашия, Татарстан) - 42,669 млрд руб.VIII. (663-729 км; по Татарстану, с мостом через Волгу) - 123,202 млрд руб.Все контракты предполагают привлечение субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.Прием заявок по всем конкурсам открыт до 17 августа. Дата окончания их рассмотрения - 18 августа. В течение трех часов 24 августа будут приниматься дополнительные ценовые предложения. Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа.