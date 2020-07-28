За пару недель до президентских выборов обстановка в Белоруссии накаляется. Приходят сообщения о намерении работников ряда предприятий выйти на забастовку против Александра Лукашенко.

За пару недель до президентских выборов обстановка в Белоруссии накаляется. Приходят сообщения о намерении работников ряда предприятий выйти на забастовку против Александра Лукашенко.О забастовке против главы государства объявили сотрудники организации "Брестжилстрой", сообщает популярный телеграм-канал NEXTA Live. Работники выдвинули требования: честные и прозрачные президентские выборы, освобождение политзаключенных, снятие с них обвинений.Сообщается, что рабочие будут бастовать сразу после выборов – с 10 по 11 августа. Если Лукашенко победит, рабочие намерены объявить о бессрочной забастовке. Протесты планируют устроить также шахтеры из Солигорска, некоторые предприятия из Гродно и Светлогорска, утверждает NEXTA Live.Президенские выборы в Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Александр Лукашенко пугает граждан возвратом реалий 90-х годов, потерей суверенитета и прочими вещами, которые, полагает Батька, могут произойти, если он уйдет с поста главы государства.Отстаивать президентское кресло предстоит перед натиском оппозиции, которая объединилась вокруг кандидата Светланы Тихановской. О ее поддержке заявили сторонники банкира Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало – популярных политиков, которых Центризбирком не допустил до участия в голосовании.Тихановская активно пользуется возможностью донести свои намерения до избирателей. На ее выступления в белорусских городах собираются десятки тысяч человек.В Гомеле сейчас самый массовый митинг в поддержку бесстрашной белорусской женщины Светланы Тихановской, бросившей вызов жестокому и подлому диктатору Лукашенко.Море людей - море фонариков.Их свет освещает наш путь к свободе!Жыве Беларусь! ♥️✊✌️— Лизистрата 97% (@Lysistrata_by)Грядущие выборы она считает несправедливыми, потому что власти под разными предлогами не зарегистрировали самых популярных оппозиционных кандидатов. В случае своей победы Тихановская планирует вернуть Конституцию Белоруссии 1994 года с ограничениями по президентским срокам, освободить политзаключенных и провести новые президентские выборы через полгода.