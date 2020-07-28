Большинство россиян (63%) не хотят переходить на электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Оформить цифровой документ планируют лишь 30% респондентов. 56% ..

Большинство россиян (63%) не хотят переходить на электронные трудовые книжки. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Оформить цифровой документ планируют лишь 30% респондентов. 56% работающих участников опроса не намерены отказываться от бумажного формата, 6% уже оформили электронную трудовую книжку и еще 29% планируют это сделать. Среди желающих перейти на "цифру" больше всего жителей Москвы и Санкт-Петербурга.