Звезда сериалов Гранд и Отель Элеон похвасталась снимком с подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям.

Звезда сериалов "Гранд" и "Отель "Элеон" похвасталась снимкомс подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям.36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке сактером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле "Не родиськрасивой". Пара воспитывает двоих отпрысков.В феврале 2012 года Екатерина Вилкова подарила супругу дочьПавлу. В апреле 2014 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Петр.Пока Павла и Петр были маленькими, знаменитые родители скрывал и их лица отпоклонников. Между тем сейчас, когда они подросли, с удовольствием делятся ихснимками.В личном микроблоге актриса опубликовала трогательный кадр.Она запечатлена с наследниками. Дети нежно обнимают родительницу. Судя повсему, фото сделано где-то за городом. Видимо, Павла и Петр отдыхали на даче. ЕкатеринаВилкова призналась, что очень скучала по крохам.28 Июл 2020 в 1:24 PDT"Яблочки от вишенки!!! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие взрослые уже 😍", "Какиеже красивые 😻", "Уточка с утятами 😂🥺❤","По таким зайка скучать можно вечно 🖤,а лучше не скучать а видетьпостоянно ❤️❤️❤️", "Какие же вы милые 😍 Зайки 😍Такие солнечные 😍", "Чужие дети быстро растут 🙈😍", – отреагировали на публикациюпоклонники Екатерины Вилковой.Добавим, что на днях звезда отечественных сериалов побывалав Санкт-Петербурге. В Северной столице встретилась сколлегой по цеху Ольгой Ломоносовой. Судя по соцсетям, знаменитости отлично провели время.