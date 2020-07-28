Звезда сериалов Гранд и Отель Элеон похвасталась снимком
с подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям.
Звезда сериалов "Гранд" и "Отель "Элеон" похвасталась снимком
с подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям.
36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке с
актером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле "Не родись
красивой". Пара воспитывает двоих отпрысков.
В феврале 2012 года Екатерина Вилкова подарила супругу дочь
Павлу. В апреле 2014 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Петр.
Пока Павла и Петр были маленькими, знаменитые родители скрывал и их лица от
поклонников. Между тем сейчас, когда они подросли, с удовольствием делятся их
снимками.
В личном микроблоге актриса опубликовала трогательный кадр.
Она запечатлена с наследниками. Дети нежно обнимают родительницу. Судя по
всему, фото сделано где-то за городом. Видимо, Павла и Петр отдыхали на даче. Екатерина
Вилкова призналась, что очень скучала по крохам.
28 Июл 2020 в 1:24 PDT
"Яблочки от вишенки!!! (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие взрослые уже 😍", "Какие
же красивые 😻", "Уточка с утятами 😂🥺❤",
"По таким зайка скучать можно вечно 🖤,а лучше не скучать а видеть
постоянно ❤️❤️❤️", "Какие же вы милые 😍 Зайки 😍
Такие солнечные 😍", "Чужие дети быстро растут 🙈😍", – отреагировали на публикацию
поклонники Екатерины Вилковой.
Добавим, что на днях звезда отечественных сериалов побывала
в Санкт-Петербурге. В Северной столице встретилась с
коллегой по цеху Ольгой Ломоносовой. Судя по соцсетям, знаменитости отлично провели время.