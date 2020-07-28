Сотрудники регионального Управления у крупного ковровского мясоперерабатывающего производителя обнаружили опасный фарш.

Сотрудники регионального Управления у крупного ковровского мясоперерабатывающего производителя обнаружили опасный фарш.По информации пресс-службы ведомства, был произведен отбор проб фарша «Особый» производства «Брянской мясной компании» и фарш «Сельский» (производитель: ЗАО «СК Короча», Белгородская область).Согласно протоколам испытаний во всех отобранных пробах была выявлена Listeria monocytogenes, что не соответствует требованиям Законодательства РФ.Информация была доведена до производителей полуфабрикатов. Владелец некачественной продукции также проинформирован для изъятия ее из оборота.