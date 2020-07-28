Телевизионная сеть HBO собирается экранизировать книгу независимого журналиста Брендана Боррела The First Shot. Сюжет мини-сериала будет посвящен борьбе с коронавирусной инфекцией.

Телевизионная сеть HBO собирается экранизировать книгу независимогожурналиста Брендана Боррела The First Shot. Сюжет мини-сериала будет посвященборьбе с коронавирусной инфекцией.Работа над картиной вот-вот начнется. Уже назначенответственный за проект – им сталамериканский режиссер и продюсер Адам МакКей. Он известен работами в такихлентах как: "Власть" и "Игра напонижение". МакКей – лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Эмми".Сериал расскажет о глобальной гонке, в которой участвуют частныелица, огромные компании и даже целые государства. Члены своеобразного состязания надеются первыми создать вакцину от COVID-19. Картина обратитвнимание на проблемы науки, политики, безопасности и доступности лекарств.Над мини-сериалом будет работать продюсер ТоддШульман, а также автор оригинальной истории Брендан Боррел. Журналист назначенисполнительным продюсером шоу.На данный момент сценарий картины находится в разработке. Одате премьеры ленты говорить еще очень рано.27 Июл 2020 в 6:45 PDTКак писали "Дни.ру", в начале июня . Картинуубрали из-за протестов против расизма в США. Руководство сервиса обещало позжевернуть фильм в каталог. К ленте добавят пометки о том, что в ней высказываютсярасистские убеждения, и они являются неправильными.