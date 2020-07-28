Телевизионная сеть HBO собирается экранизировать книгу независимого
журналиста Брендана Боррела The First Shot. Сюжет мини-сериала будет посвящен
борьбе с коронавирусной инфекцией.
Телевизионная сеть HBO собирается экранизировать книгу независимого
журналиста Брендана Боррела The First Shot. Сюжет мини-сериала будет посвящен
борьбе с коронавирусной инфекцией.
Работа над картиной вот-вот начнется. Уже назначен
ответственный за проект – им стал
американский режиссер и продюсер Адам МакКей. Он известен работами в таких
лентах как: "Власть" и "Игра на
понижение". МакКей – лауреат премий "Оскар", BAFTA и "Эмми".
Сериал расскажет о глобальной гонке, в которой участвуют частные
лица, огромные компании и даже целые государства. Члены своеобразного состязания надеются первыми создать вакцину от COVID-19. Картина обратит
внимание на проблемы науки, политики, безопасности и доступности лекарств.
Над мини-сериалом будет работать продюсер Тодд
Шульман, а также автор оригинальной истории Брендан Боррел. Журналист назначен
исполнительным продюсером шоу.
На данный момент сценарий картины находится в разработке. О
дате премьеры ленты говорить еще очень рано.
27 Июл 2020 в 6:45 PDT
Как писали "Дни.ру", в начале июня . Картину
убрали из-за протестов против расизма в США. Руководство сервиса обещало позже
вернуть фильм в каталог. К ленте добавят пометки о том, что в ней высказываются
расистские убеждения, и они являются неправильными.