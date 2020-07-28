Елена Летучая в личном блоге решила ответить на вопросы подписчиков. Один из поклонников уточнил у звезды, почему та перестала носить одежду от бренда Ольги Якубович. Вскрылись интересные подробности ссоры девушек.

Елена Летучая в личном блоге решила ответить на вопросы подписчиков. Один из поклонников уточнил у звезды, почему та перестала носить одежду от бренда Ольги Якубович. Вскрылись интересные подробности ссоры девушек.Артистка заявила, что разочаровалась в человеке. Исходя из собственных принципов, знаменитость отказалась и от продукции модельера. Подруги перестали общаться еще пару лет назад."Сторис" в инстаграм-аккаунте Елены Летучей увидела Ольга Якубович и решила рассказать свою точку зрения. Как отметила дизайнер, телеведущая представила коллекцию одежды в 2018 году. После этого стилист увидела несколько моделей, которые сильно напоминали ее собственные не только фасоном, но и другими деталями. "Ты сделала несколько копий моих платьев", – уточнила знаменитость.Конечно, простить такое подруге Якубович не смогла и перестала общаться с Летучей. Также в публикациях дизайнер привела в пример несколько моделей одежды из своего бутика и магазина теледивы.4 Дек 2018 в 10:48 PSTКак отметила Ольга, Елена уверила ее, что такие платья есть у всех, и она не заимствовала идею именно у знакомой. "Ответила, что это другие вещи, ничем не похожие... Нет ничего особенного, кроме посадки, выточек, внутренней поддержки и высоты шлицы", – заявила дизайнер.Также Ольга Якубович добавила, что лишь сейчас поняла, почему ее сразу заблокировали в аккаунте с платьями Елены Летучей. "Думала, это глюк "Инстаграма". Девочки, нужно всегда слушать свою интуицию", – отметила модельер.