В России ужесточили наказание для автомобилистов, которые оформили диагностическую карту незаконным образом. Как водителям легально пройти техосмотр, рассказали Дни.ру представители группы компаний АвтоСпецЦентр.

В России ужесточили наказание для автомобилистов, которые оформили диагностическую карту незаконным образом. Как водителям легально пройти техосмотр, рассказали "Дни.ру" представители группы компаний "АвтоСпецЦентр".Новый штраф для автомобилистов в размере 2 000 рублей за нелегально оформленный техосмотр должен был появиться 27 июля 2020 года. Однако, в связи с пандемией, даты введения административной ответственности перенесены на 2021-2022 год.На данный момент ужесточено наказание для организаций, выдающих диагностические карты без фактической проверки состояния автомобиля: штраф 300 000 рублей, исправительные работы в течение 480 часов или арест на 6 месяцев.Чтобы получить легальный техосмотр для оформления полиса ОСАГО, автомобилисту необходимо подобрать сервис из списка аккредитованных компаний на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА). Это – основная гарантия получения официального документа.Кроме того, отличительными чертами подлинной диагностической карты являются регистрационный номер в левом углу документа, единый в бланке и в ЕАИСТО (Единой автоматизированной информационной системе), а также указание оператора технического осмотра, который числится в базе РСА.