В случае победы пользователи могли получать денежные выигрыши.

Игра окончена. Прокуратура Киржачского района потребовала через суд закрыть три виртуальных казино, проверив интернет–ресурсы, где была размещена информация о правилах и порядке проведения азартных игр.На сайтах регистрация была формальной, после неё возможно было принимать участие в азартных играх, делать ставки, в том числе в реальном времени, путем пополнения счета с помощью различных платежных систем (в том числе банковскими и кредитными картами). В случае победы пользователи могли получать денежные выигрыши.Решением суда доступ к сайтам ограничен.