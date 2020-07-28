В ближайшие дни на прилавках Великобритании появится книга Обретая свободу, рассказывающая правду об уходе Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи. Откровения, изложенные в этом труде, грозят навсегда испортить отношения пары с родственниками.

В ближайшие дни на прилавках Великобритании появится книга "Обретая свободу", рассказывающая правду об уходе Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи. Откровения, изложенные в этом труде, грозят навсегда испортить отношения пары с родственниками.В начале этого года герцог и герцогиня Сассекские отказались от монарших обязанностей и покинули Соединенное Королевство. По слухам, причиной такого решения стало давление прессы. Крупные таблоиды регулярно публиковали статьи, в которых Меган Маркл была выставлена в дурном свете.К переезду в США пару могли подтолкнуть и члены королевской семьи. Против скорого бракапринца Гарри с бывшей актрисой выступила Елизавета II. Принц Уильям и Кейт Миддлтон тоже рекомендовали родственнику повременить с женитьбой.Сенсационные данные об отношениях Маркл с членами монаршей семьи обещают раскрыть британские репортеры в биографической книге "Обретая свободу". Известно, что этом произведении принц Уильям изображен бессердечным. Нелестную характеристику получила и его жена Кейт.Источник, приближенный к королевской семье, заявил, что после выхода книги переезд герцога и герцогини Сассекских в Великобританию станет невозможным. Другой источник сообщил, что и принцу Гарри разрешат вернуться к монаршим обязанностям, но пока не известно, как супруги будут совмещать их с карьерой в США.3 Дек 2018 в 8:22 PSTРанее "Дни.ру" написали, что одна из глав книги посвящена отношениям двух герцогинь. По словам репортеров, Кейт Миддлтон с самого начала и не пыталась узнать ее поближе. Меган Маркл сильно ранило поведение жены принца Уильяма.