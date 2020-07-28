В научном центре Вектор начались клинические испытания на добровольцах второй российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
В научном центре "Вектор" начались клинические испытания на добровольцах второй российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
В России за последние 24 часа выявили 5 635 носителей инфекции. Общее число зараженных превысило 818 тысяч, из которых более 603 тысяч вылечились. От COVID-19 в нашей стране скончались 13 354 пациента.
В научном центре "Вектор" стартовали клинические испытания второй отечественной вакцины от коронавируса. В нем примут участие 100 добровольцев, из них 60 – сотрудники "Вектора". Волонтеры получат вознаграждение за участие. Сумма не называется. Однако известно, что добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от центра эпидемиологии имени Гамалеи получили по 100 тысяч рублей.
Новый учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате, пройдут школьные линейки, заявили в Министерстве просвещения. Дистанционное обучение вводить не планируется, однако некоторые его элементы будут использоваться, рассказал в ходе брифинга глава ведомства Сергей Кравцов.
За время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 миллиона человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Зафиксировано свыше 649 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,23 миллиона инфицированных.
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заболел COVID-19. Президенту США опасность не угрожает, заверили в Белом доме.
Коронавирус в Москве
Заболели – 237 947
Умерли – 4 398
Выздоровели – 174 721
Коронавирус в России
Заболели – 812 485
Умерли – 13 269
Выздоровели – 600 250
Коронавирус в мире
Заболели – 16 211 990
Умерли – 649 380
Выздоровели – 8 350 833
Статистика коронавируса в России и мире на 28 июля 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
237 947
4 398
174 721
Россия
812 485
13 269
600 250
США
4 230 534
126 670
1 386 059
Весь мир
16 211 990
649 380
8 350 833
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