В научном центре Вектор начались клинические испытания на добровольцах второй российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В научном центре "Вектор" начались клинические испытания на добровольцах второй российской вакцины от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".В России за последние 24 часа выявили 5 635 носителей инфекции. Общее число зараженных превысило 818 тысяч, из которых более 603 тысяч вылечились. От COVID-19 в нашей стране скончались 13 354 пациента.В научном центре "Вектор" стартовали клинические испытания второй отечественной вакцины от коронавируса. В нем примут участие 100 добровольцев, из них 60 – сотрудники "Вектора". Волонтеры получат вознаграждение за участие. Сумма не называется. Однако известно, что добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от центра эпидемиологии имени Гамалеи получили по 100 тысяч рублей.Новый учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате, пройдут школьные линейки, заявили в Министерстве просвещения. Дистанционное обучение вводить не планируется, однако некоторые его элементы будут использоваться, рассказал в ходе брифинга глава ведомства Сергей Кравцов.За время эпидемии коронавирусом в мире заразились более 16,2 миллиона человек, информирует Университет Джона Хопкинса. Зафиксировано свыше 649 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,23 миллиона инфицированных.Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен заболел COVID-19. Президенту США опасность не угрожает, заверили в Белом доме.Коронавирус в МосквеЗаболели – 237 947Умерли – 4 398Выздоровели – 174 721Коронавирус в РоссииЗаболели – 812 485Умерли – 13 269Выздоровели – 600 250Коронавирус в миреЗаболели – 16 211 990Умерли – 649 380Выздоровели – 8 350 833Статистика коронавируса в России и мире на 28 июля 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква237 9474 398174 721Россия812 48513 269600 250США4 230 534126 6701 386 059Весь мир16 211 990649 3808 350 833Коронавирус сегодня | | || | | | |