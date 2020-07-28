Представляясь сотрудниками МЧС, мошенники угрожают проверками соблюдения норм пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает об участившихся случаях мошенничества в отношении предприятий по производству мебели. На предприятие сообщают о предполагаемой проверке с участием ГУ МЧС по Владимирской области и Москве, а заодно и предлагают «безболезненный» метод прохождения проверочных мероприятий – предоставление ценных подарков или определенной суммы.Так, в связи с последними крупными пожарами на объктах культуры в Гусь-Хрустальном и Владимире, начали появляться факты мошенничества в отношении иных организаций этой сферы.И сегодня, в связи с ночным пожаром в складском помещении мебельного производства в городе Владимире, зарегистрированы факты, когда мошенники угрожали проверками предприятиям по производству мебели Суздальского района.Главное управление МЧС России напоминает о том, что при подобном обращении нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, а также органы надзорной деятельности МЧС России по данному району. Кроме того, обратиться можно и по номеру Единого «телефона доверия» Главного управления: 8 (4922) 39-99-99.