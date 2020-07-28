Жительнице Москвы чудом удалось спастись от маньяка. Неизвестный злоумышленник напал на нее около дома на Аминьевском шоссе, когда та возвращалась с работы. Он схватил женщину со спины и ..

Жительнице Москвы чудом удалось спастись от маньяка. Неизвестный злоумышленник напал на нее около дома на Аминьевском шоссе, когда та возвращалась с работы.Он схватил женщину со спины и повалил на землю, а затем начал домогаться до нее. Пытаясь вырваться, она сильно укусила обидчика, от чего тот растерялся и ослабил хватку. В результате москвичке удалось сбежать. Маньяка объявили в розыск.