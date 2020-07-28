В обоих случаях объехать перекрытый участок можно будет через Ставрово

29 июля с 00.00 до 00.30 на трассе М7 «Волга» возле деревни Демидово будет перекрыто движение. Тоже самое произойдёт 31 июля с 00.00 до 00.30 возле села Ворша. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.В этих районах М7 будут монтировать рамную опору и надземный пешеходный переход. В обоих случаях объехать перекрытый участок можно будет через Ставрово с выездами на М7 на 155 и 165 км.«Просим вас с пониманием отнестись к временному неудобству. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим», - добавили в пресс-службе областной администрации.