Сбили пешехода. Происшествие случилось в областном центре в районе остановки «Содышка», примерно в 9:50 утра. ДТП произошло рядом с домом 102 по улице Горького. По предварительной

Сбили пешехода. Происшествие случилось в областном центре в районе остановки «Содышка», примерно в 9:50 утра. ДТП произошло рядом с домом 102 по улице Горького. По предварительной информации полиции, наезд на пешехода допустила автоледи за рулем кроссовера КИА Спортэйдж, в тот момент, когда мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Хотя «зебра» есть всего в нескольких