ДТП на М-7. Авария случилась днём, в начале третьего, на 14 километре трассы на подъезде к Владимиру. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель 62-го года рождения на автомобиле

ДТП на М-7. Авария случилась днём, в начале третьего, на 14 километре трассы на подъезде к Владимиру. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель 62-го года рождения на автомобиле УАЗ «Патриот» перестраивался и не предоставил преимущество иномарке «Рено Логан». Ею управлял водитель 57-го года рождения. В результате машины столкнулись и от удара автомобиль «Рено» опрокинулся. Михаил Маслов,