Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие пароли россияне чаще всего использовали в 2020 году. Выяснилось, что пользователи предпочитают запоминающиеся, но ..

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал, какие пароли россияне чаще всего использовали в 2020 году. Выяснилось, что пользователи предпочитают запоминающиеся, но ненадежные комбинации.В частности, среди них встречаются такие простые сочетания, как qwerty или простое последовательное перечисление чисел от 0 до 9, к примеру – 12345 или 12345678. Иногда эти сочетания комбинируют между собой, вводя qwerty1234 или 1q2w3e. Среди вводимых на кириллице часто встречаются простые слова, такие как "любовь", "привет" или "солнышко", передает телеканал "".