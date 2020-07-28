Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник конфликт...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Черемушки совместно с оперуполномоченными УВД по ЮЗАО задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 33-летнему жителю округа.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на Севастопольском проспекте на улице лежит раненый мужчина.Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанес оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож.В результате оперативно-розыскных мероприятий недалеко от места происшествия оперативники задержали подозреваемого – 64-летнего москвича.Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время он находится в коме.Следственным отделом ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56