После пожара на мебельном производстве сразу же активизировались мошенники. Не прошло еще и суток после происшествия на Элекрозаводской во Владимире, где огонь уничтожил складское

После пожара на мебельном производстве сразу же активизировались мошенники. Не прошло еще и суток после происшествия на Элекрозаводской во Владимире, где огонь уничтожил складское помещение мебельной компании, как мошенники начали стращать ведомственными проверками другие мебельные фирмы. Настоящие проверки сотрудников МЧС выглядят вот так. Но мошенники звонят на производства и сообщают другой алгоритм действий при проведении