Назначены новые руководители территориальных отделов в Ковровском, Киржачском и Юрьев-Польском районах.

Личному составу территориальных отделов органов внутренних дел в Ковровском, Киржачском и Юрьев-Польском районах представлены новые руководители.МО МВД России «Ковровский» возглавил подполковник полиции Владимир Адамсон. Представил нового начальника Отдела заместитель начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков.Владимир Владимирович Адамсон родился 10 октября 1985 года в городе Новосибирске. Окончил Владимирский юридический институт ФСИН России по специальности «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в Юрьев-Польском в должности помощника участкового. За период службы занимал должности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка, заместителя начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, начальника ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Служебное удостоверение новому начальнику ОМВД России по Юрьев — Польскому району подполковнику полиции Игорю Старостину вручил начальник УРЛС УМВД Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин.Игорь Станиславович Старостин родился в 1982 году в г. Владимире. В 2000 году начал обучение во Владимирском юридическом институте ФСИН РФ, после окончания которого поступил на службу в УФСИН России по Владимирской области. В 2006 году перевелся в органы внутренних дел, работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области. В 2016 году был назначен на должность начальника полиции ОМВД России по Юрьев-Польскому району.Отделение МВД России по Киржачскому району возглавил полковник полиции Игорь Мочалов.Мочалов Игорь Герасимович родился в 1975 году в Харьковской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 году в качестве курсанта Воронежской высшей школы МВД России, по окончании которой, в 1997 году, был назначен на должность дежурного ПЦО ОВО при ОВД Киржачского района Владимирской области. В дальнейшем служил в различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ОВД Киржачского района. С января 2019 года по настоящее время возглавлял МО МВД России «Ковровский».Вновь назначенных руководителей прибыли поздравить представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов районов.