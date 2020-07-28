Ежедневно принимаются корма для кошек и собак, средства для ухода: ошейники, пеленки, миски, игрушки.

В парке «Дружба» проходит «Пушистый марафон добра». Благотворительную акцию проводит парк и Альянс защитников животных.Ежедневно с 10:30 до 19:00 в здании администрации парка принимают корма для кошек и собак, средства для ухода: ошейники, пеленки, миски, игрушки. По словам организаторов, очень нужны кошачьи переноски, крупы и лакомства. Также в "Дружбе" организуют продажу сувениров ручной работы - все вырученные средства пойдут на помощь бездомным четверолапым. Акция завершится в это воскресенье, 2 августа.