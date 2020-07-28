Пандемия коронавируса негативно отразилась на курсе рубля. В последние недели отечественная валюта демонстрировала нестабильность. Что случится с рублем в августе и как это отразится на гражданах, рассказали эксперты в беседе с Дни.ру.

Пандемия коронавируса негативно отразилась на курсе рубля. В последние недели отечественная валюта демонстрировала нестабильность. Что случится с рублем в августе и как это отразится на гражданах, рассказали эксперты в беседе с "Дни.ру".Представитель правления банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч заявил, что в июле доллар незначительно ослаб. С начала месяца американская валюта подешевела с 71,3 рубля до 70,9. "Строго говоря, это чисто боковой тренд. Доллар уже три недели держится возле планки 71 с небольшими отклонениями. За эти дни валютная пара на бирже показывала колебания от 70,1 рубля до 72,3, или примерно 1 рубль вверх и вниз от своего среднего значения", – отметил он.Евро двигался иначе. В июле европейская валюта вышла на новые пики по отношению к доллару. Впервые с октября 2018 года пара подошла к уровню 1,16 – притом, что в начале месяца она стоила 1,12. "Соответсвенно в рублях евро дорожал чаще и в большей мере, а дешевел реже и в меньшей мере, чем доллар. Евро стоило ровно 80 рублей в начале месяца, а сейчас стоит 82 (на 2,5% больше). В отдельные дни курс доходил до 82,6", – продолжил эксперт.По мнению Салыча, в августе произойдет новый всплеск ослабления рубля. В отдельные дни доллар будет выше 75, но в среднем в течение месяца торги будут идти в диапазоне 72-73 рубля за доллар. Евро, вероятнее всего, охладит свой пыл по отношению к доллару и будет двигаться к рублю против доллара или синхронно с ним. Евро вряд ли поднимется выше 85 рублей и будет держаться в августе в коридоре 81-83.Подорожание иностранных валют повлияет на жизнь россиян. В частности, цены на импортные товары увеличатся. Граждане, которые собираются поехать за границу в августе, почувствуют эти изменения на себе. "За каждую купленную тысячу долларов или евро люди в среднем переплатят 3,5-4 тысячи рублей. На конечных товарах это удорожание скажется не ранее сентября", – добавил представитель правления банка "Фридом Финанс".Ведущий аналитик QBF Олег Богданов сообщил, что динамику отечественной валюты в июле определил Банк России. В первый месяц лета регулятор снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов. "В результате привлекательность российских активов снизилась, начался отток средств инвесторов на другие мировые рынки, что и обусловило давление на рубль", – подчеркнул специалист.Несмотря на эти факторы доллару не удалось закрепиться выше 72 рублей. "В августе продолжится борьба в коридоре от 70 до 72 рублей. Если сопротивление на уровне 72 не устоит, то тогда рубль может потерять еще 2-3% к доллару и котировки выйдут к значениям в районе 75", – поделился мнением Богданов в беседе с корреспондентом.Директор казначейства РГС Банка Владимир Волков обратил внимание, что в июне наблюдалось падение рубля, несмотря на то что цены на нефть были высокими. "Скорее всего, в августе мы продолжим наблюдать ослабление рубля вследствие фиксации прибыли на рынке госдолга после решения Центрального банка о снижении ключевой ставки на 100 пунктов до 4,5%", – рассказал он.Эксперт отметил, что дальнейшее снижение ключевой ставки и цен на энергоносители приведет к ослаблению российской валюты. "При снижении стоимости нефти марки Brent до 40 долларов за баррель (или даже ниже этого уровня) ослабление рубля ускорится до 75 рублей за долларов", – сделал прогноз Волков. Он допустил, что падение валюты негативно скажется на благосостоянии и уровне жизни населения.