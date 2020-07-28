Повышение пенсий – одна из самых волнующих население тем. В Минтруде заверили, что в ближайшие годы выплаты будут расти.

Повышение пенсий – одна из самых волнующих население тем. В Минтруде заверили, что в ближайшие годы выплаты будут расти.В ведомстве отметили, что до 2024 года рост реальных пенсий для неработающих пенсионеров обеспечен индексацией. Ее размер закреплен в федеральном законе №350-ФЗ.Представители Минтруда обратили внимание, что в ближайшие четыре года пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. Так, с 2021 года выплаты повысятся на 6,3%, с 2022 года – на 5,9%, с 2023 года – на 5,6%, а с 2024 года – на 5,5%, сообщает .Дальнейший рост пенсий будет зависеть от повышения доходов бюджета Пенсионного фонда России. В ведомстве подчеркнули, что это обеспечит не только сохранение, но также рост выплат для существующих и будущих пенсионеров, пишетРанее в ПФР пенсионером дополнительную выплату в размере до 24 тысяч рублей. Ее смогут получить участники программы государственного софинансирования накопительной пенсии, которые ежегодно отчисляли от двух до 12 тысяч рублей. Государство удвоит эту сумму и выплатит в виде единовременной выплаты или надбавки к пенсии. На нее смогут рассчитывать мужчины в возрасте от 60 и женщины в возрасте от 55 лет.