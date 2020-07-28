Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что 29 июля с 00:00 до 00:30 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» возле деревни Демидово Владимирской области.

Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что 29 июля с 00:00 до 00:30 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» возле деревни Демидово Владимирской области. Ограничение связано с монтажом рамной опоры на 156 км. Объезд возможен по региональной дороге через Ставрово с выездами на федеральную трассу на 155 и 165 км. Просим вас с пониманием отнестись к временному неудобству. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим