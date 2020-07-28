Жизненное пространство человека влияет на его внутреннее состояние

Так считают в строительной компании СК «Стройресурс». С этим трудно не согласиться, ведь от качества жилищных условий зависят и наш комфорт (а это очень важно), и душевное равновесие.Если после работы возвращаться домой через уютный двор, подниматься по лестнице в ухоженном подъезде и открывать дверь в новую полностью отремонтированную квартиру, многие невзгоды дня забудутся, а семейный очаг разгорится с новой силой.Уютный дом помогает человеку мыслить позитивно, вдохновляет на созидание. Именно поэтому переезд в новый дом для многих людей становится твёрдым шагом в качественно новую жизнь.Высокие стандартыНа исходе второго месяца лета в Киржаче 19 семей, проживавших до сих пор в аварийном жилье, получили ключи от новых квартир. В торжественной церемонии вручения участвовали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, глава администрации Киржача Надежда Скороспелова и генеральный директор СК «Стройресурс» Николай Комолов.Более 60 жителей Киржача навсегда уехали из старых, отведённых под снос домов. Взамен они получили новые квартиры общей площадью 791 кв. м в недавно построенном трёхэтажном доме на ул. Фурманова, 12.- Этот 24-квартирный дом мы ввели в эксплуатацию полтора месяца назад, - говорит заместитель генерального директора СК «Стройресурс» Олег Зверев. - Мы подсоединили его ко всем необходимым коммуникациям - есть газ, водопровод, канализация, электроэнергия, подключен интернет. В каждой квартире индивидуальное отопление. Кирпичные стены, толщина которых достигает 640 мм, стоят на основательном фундаменте. Дом соответствует самым высоким стандартам, и в нём есть всё для жизни.Автономное теплоснабжение в квартирах осуществляется надежными, проверенными в работе газовыми котлами, которые круглый год подают горячую воду, что значительно экономит на отоплении и горячей воде, по сравнению с городскими тарифами.Большие надеждыКроме того, в каждой квартире уже установили газовую плиту и мойку. Санузлы оборудовали унитазами, ванными и раковинами. В оконных проёмах красуются новенькие пластиковые рамы, с тройным остеклением, на полы уложенсовременный ламинат. Видно, что над домом работали трудолюбивые и ответственные специалисты.- Объект мы достраивали уже во время пандемии, старались максимально качественно выполнить свои обязательства, передать дом жильцам в изначально намеченный срок, несмотря ни на что, - рассказывает производитель работ Михаил Лыжин. - Мы хотели, чтобы люди радовались новым квартирам, чтобы им было комфортно здесь жить. Надеемся, каждый житель по достоинству оценит труд сотрудников нашей компании. Мы работали с душой.Михаил трудится в «Стройресурсе» уже пять лет. За это время молодой человек успел пройти путь от рядового строителя до прораба. Дом на Фурманова, 12 - первый объект, который построили под его чутким руководством.- Я «вёл» дом от стадии котлована и до сдачи квартир жильцам. Директор на меня рассчитывал, за что я ему очень благодарен и надеюсь, что оправдал ожидания, - рассказывает Михаил.Долгожданный деньНовые квартиры предоставили благодаря федеральной программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».- Хочу поблагодарить администрацию области за то, что она продолжает программу по переселению из ветхого аварийного жилья, - говорит генеральный директор СК «Стройресурс» Николай Комолов. - Это очень важно для жителей наших малых городов. Отдельно выражаю признание главе города Киржач Надежде Владимировне Скороспеловой. Только благодаря её активной помощи мы смогли закончить строительство за 11 месяцев.Во время строительства возникает масса сложностей, особенно в тяжёлый период пандемии коронавируса. Без деятельной поддержки местных властей строителям не обойтись, и администрация города Киржач во главе с Надеждой Скороспеловой стала для компании СК «Стройресурс» надёжным партнёром. В рамках федеральной программы они построили уже два дома и начали работать над третьим.- В 2020 году вместе с компанией «Стройресурс» мы планируем заложить и построить ещё один дом. Он будет пятиэтажным. Уверена, что работы выполнят в лучшем виде. Уже не раз мы убеждались, что качество жилья, построенного «Стройресурсом», великолепное, - сказала глава киржачской администрации Надежда Скороспелова.Но больше всех радостные эмоции от итогов работы строительной компании испытали жители нового дома. Некоторые люди не могли сдержать слёз счастья. Ключи от квартир они получали из рук руководителя региона.- Мне доставляет огромное удовольствие присутствовать при вручении ключей - это очень значимое событие. Десятки людей наконец переехали из домов, в которых нет канализации и водопровода, они оставили позади условия, в которых жить нельзя. Сейчас, получая бесплатно качественное жильё, граждане получают и совершенно новый уровень жизни, а это очень важно. За этим следует рождение детей, пополняются семьи. На это и нацелено всё развитие нашей страны, - поделился своими мыслями глава региона, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.