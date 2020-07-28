Дистанционное обучение в школах вводить не планируется.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сегодня заявил на брифинге, что дистанционного обучения в школах России не будет, а учебный год начнётся 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщает ТАСС.Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, — отметил Сергей Кравцов.Министр рассказал, что при организации обучения в новом учебном году будет учтён опыт проведения в школах в условиях распространения коронавируса Единого государственного экзамена. Будут скрупулезно выполняться все требования Роспотребнадзора.