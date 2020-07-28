Представители NASA сообщили о приближении к Земле большого астероида. Его размер составляет 190 метров в диаметре. По данным астрономов, небесное тело 2009 PQ1 максимально сблизится с планетой 5 ..

Представители NASA сообщили о приближении к Земле большого астероида. Его размер составляет 190 метров в диаметре.По данным астрономов, небесное тело 2009 PQ1 максимально сблизится с планетой 5 августа. Он пролетит на расстоянии 3,2 миллиона километров от Земли на скорости 13,4 метра в секунду. Специалисты добавили, что астероид принадлежит к группе Аполлона, чья орбита пересекается с земной.