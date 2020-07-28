Так жители самой красивой деревни по итогам прошлого года потратили призовые 50 тысяч

Интернет-изба появилась в деревне Фролиха Собинского района. В 2019 году она заняла второе место в конкурсе на самую красивую деревню. Удобно ли жителям? Хорошо ловит? В интернет вышла Нина Глизница.Для Анны интернет - первая необходимость. На удалёнке она постоянно онлайн.Анна Юдина, жительница д. Фролиха: "Бесконечно удобно, потому что сейчас будни, мы можем приехать из города и, не отрываясь от рабочего процесса, прополоть огород, сходить в лес за грибами, и это очень нам большой плюс".Интернет-изба появилась в деревне Фролиха Собинского района на призовые 50 тысяч. В прошлом году она заняла второе место в конкурсе на самую красивую деревню в области. На что потратить выигрыш, решали всей деревней. Варианты - дорога, пруд. Но интернет оказался важнее.Сергей Шентеров, староста д. Фролиха: "Большинство жителей жаловалось, что внуки уезжают, нет интернета, вот этот проклятый интернет. И раз он так необходим, вот мы его, проклятого, сюда и завели".Теперь связаться из Собинского района можно даже с очень дальним родственником. Интернет безлимитный, работает круглосуточно, а подключиться легко.Нина Глизница, корреспондент: "Интернет ловит в районе 50 метров. Чтобы зайти, нужно ввести пароль. Находим Wi-Fi, вводим пароль, сейчас должно прогрузиться. Всё. Загрузилось".Первыми пользователями необычной избы стали школьники. Их во Фролиху привезли родители, чтобы оградить от коронавируса. По интернету они связывались с учителями, "посещали" уроки, выполняли домашнее задание. Да и летом из телефонов не вылезают.Юлия Сатарова, жительница д. Фролиха: "Удобно, но все старшие стали заседать в телефонах. Это неудобно. Раньше мы играли в догонялки, "стоп, земля". А сейчас все просто приходят и смотрят интернет".Детская площадка, реконструкция часовни, мемориальная доска погибшим воинам. Деревня продолжает развиваться. В планах - ремонт дороги и чистка пруда. Второй раз подавать заявку на конкурс жители не хотят. Считают, нечестно. Многие деревни во Владимирской области достойны победы.Нина Глизница, Александр Чунаев"Вести-Владимир"