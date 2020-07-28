Спасатели прорабатывали несколько вариантов. Первый - спуск с крыши, при помощи альпинистского снаряжения.

Накануне около 17.20 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о том, что мужчина стоит на подоконнике 5-го этажа. К месту вызова прибыли все спецслужбы.Спасатели прорабатывали несколько вариантов. Первый - спуск с крыши, при помощи альпинистского снаряжения. Второй - установить словесный контакт с мужчиной.Большими усилиями получилось завязать с ним разговор. Спустя какое-то время он сам залез в комнату и открыл дверь, но в это время уже в комнату проникла другая группа из полицейских и спасателей.Мужчина был передан сотрудникам полиции.По материалам паблика #заметки_спасателя.