Сотрудниками правоохранительных органов на территории строительного объекта по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны четверо приезжих из ближнего зарубежья...

«Сотрудники ОНК, ОВМ, ЦКС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно со спецназом ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве, сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе проведения профилактической операции сотрудниками правоохранительных органов на территории строительного объекта, расположенного на Ленинградском шоссе, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержаны четверо приезжих из ближнего зарубежья, среди них одна 45-летняя женщина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое из задержанных, 20-летний и 28-летний мужчины, действуя совместно, осуществляли сбыт наркотических средств бесконтактным способом путем «тайниковых закладок».Оперативникам стало известно, что на Беломорской улице один из задержанных осуществил закладку с веществом неизвестного происхождения, сфотографировал ее и отправил снимок одному из своих напарников для дальнейшего сбыта.При осмотре места происшествия обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с неизвестным веществом, массой 2,70 грамма. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Двое других подозреваемых также занимались распространением наркотиков аналогичным способом.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух других – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, ранее сотрудниками ОНК УВД по САО были задержаны семь граждан, которые являлись посредниками между наркозависимыми лицами и ныне арестованными и осуществили сбыт наркотических средств, общим весом более 310 граммов. По всем фактам сбыта возбуждены уголовные дела.Таким образом, правоохранителями перекрыт канал поставки и сбыта наркотических средств в крупном размере на территории Московского региона.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29