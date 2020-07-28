Местный житель обвиняется в хищении транспортного средства, оставленного владельцем в подъезде дома.

Отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего безработного местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации.6 июня текущего года в МО МВД России «Муромский» обратился 42-летний житель города Мурома. Мужчина рассказал, что у него похитили велосипед, оставленный в подъезде дома.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что к краже велосипеда может быть причастен 45-летний безработный, ранее судимый местный житель.Фигурант был задержан и дал признательные показания.Установлено, что подозреваемый пришёл в гости, уходя, увидел в подъезде оставленный без присмотра велосипед и решил похитить его, чтобы доехать до дома. В дальнейшем велосипед он продал малознакомому мужчине, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В ходе расследования был установлен покупатель транспортного средства, которое было изъято и возвращено законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.