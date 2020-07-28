Сегодня прошёл Всероссийский онлайн-форум "ПРО питание". Готовы ли владимирские школы с 1 сентября кормить школьников горячим питанием бесплатно?

Бесплатное горячее питание для младших классов. Готовы ли школы Владимира к осуществлению этого закона и насколько качественными будут продукты для детей, узнала Мария Городская.Жители 33 региона - родители и учителя школ, с нетерпением ждут первого сентября - по заявлению сити-менеджера Андрея Шохина, скорее всего, этот учебный год начнется не в онлайн-режиме. А пока школы делают все возможное, чтобы уже к началу сентября обеспечить бесплатным питанием школьников младших классов.Светлана Медкова, заведующая отделом общего и дополнительного образования администрации города Владимира: "До этого несколько лет, много лет было бесплатное горячее питание. Потом, в связи с тем, что Департамент изменил организацию питания, бесплатное питание получали только те дети, которые из малообеспеченных и многодетных семей. У всех остальных была родительская плата, но тоже, в общем-то, символическая... Проблема организации горячего питания учащихся первых, четвертых классов, я думаю, не возникнет".Комбинаты питания, как и раньше, будут поставлять продукты - качество еды не изменится. Договоры составляются, по возможности, с владимирскими производителями и другими проверенными поставщиками.Елена Курицына, директор гимназии №23 г. Владимира: "И нам бы хотелось, чтобы в этом году вот тот настрой о том, что с первого по четвертый класс, сегодня мы это услышали, будут бесплатно питаться - это прекрасное решение в интересах ребенка".Внимательно следить за качеством питания детей продолжают родители.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области: "Родительское сообщество, родительские комитеты, в том числе Советы отцов при образовательных организациях в детских садах и школах, включились в эту созидательную работу. Они наконец-то поняли, что это, в том числе, и их роль. Не только привести ребенка, заплатить условно..., но и включиться в работу по мониторингу питания. Как ребенка кормят? Чем кормят? Качественная ли это продукция?"Включиться в этот процесс должны все - поставщики, организаторы питания, администрация школ и Управление образования. Именно на них сейчас лежит большая ответственность - жизнь и здоровье детей.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".