Полицейские призывают граждан быть внимательными при обращении с денежной наличностью.

В первом полугодии текущего года на территории области зарегистрировано 210 фактов сбыта поддельных денежных знаков.С целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков в период с 27 июля по 5 августа текущего года в регионе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Купюра».В ходе мероприятий полицейские проинформируют граждан о способах определения подлинности банкнот и порядке действий при обнаружении фальшивки.В рамках проведения операции «Купюра» оперуполномоченные подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области встретятся с представителями и работниками организаций торговли и сферы обслуживания, обучат их, как выявить фальшивку, а также напомнят алгоритм действия при выявлении факта сбыта поддельной купюры. Стражи порядка рекомендуют предпринимателям, работникам и руководителям организаций торговли и обслуживания установить современные приборы для проверки подлинности банкнот.Полицейские обращают внимание на необходимость быть максимально внимательными при осуществлении денежных операций. При получении денежных средств необходимо тщательно проверять банкноты. При определении подлинности купюры следует обращать внимание на герб. У фальшивой банкноты смена цвета картинки при смене угла обзора может ощущаться тактильно или вовсе отсутствовать. Ещё один показатель фальшивой купюры - это потертый и осыпающийся серийный номер. Слабовидимые и нечеткие изображения водяных знаков также говорят о подделке.Поддельные купюры стали изготавливать высокотехнологичным способом с имитацией практически всех степеней защиты. Иногда уверенно обнаружить признаки подделки возможно лишь с использованием специальных детекторов. Поэтому высока вероятность, что фальшивая купюра может оказаться в кошельке законопослушного гражданина. Если так случилось, ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивые деньги. Необходимо немедленно изъять поддельную купюру из оборота и сдать её в полицию. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег является уголовно наказуемым деянием.Санкции статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишение свободы на срок до 15 лет.