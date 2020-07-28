27 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми работа операторов технического осмотра автомобилей без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству.

27 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми работа операторов технического осмотра автомобилей без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству.Преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, сообщает ТАСС.Действующие правила предусматривают прохождение ТО раз в два года для автомобилей от 3 до 7 лет. Машины старше 7 лет походят техосмотр ежегодно.