В Собинском районе перекроют М-7. Причем дважды. В первый раз случится это в ночь на 29 июля в районе деревни Демидово. Движение будет остановлено на полчаса с полуночи до половины первого.

В Собинском районе перекроют М-7. Причем дважды. В первый раз случится это в ночь на 29 июля в районе деревни Демидово. Движение будет остановлено на полчаса с полуночи до половины первого. Второй раз 31 июля — уже в районе Ворши, тоже с полуночи на 30 минут. Дорожники поясняют, связано это с монтажом рамной опоры и