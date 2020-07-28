Пенсионерка рассказала, что на трамвайной остановке «Восточный мост» неизвестные мужчина с женщиной завели с ней разговор, после чего незнакомец ударил ее...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по СЗАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Южное Тушино задержали мужчину, подозреваемого в грабеже.В полицию поступило сообщение от 73-летней жительницы столицы. Пенсионерка рассказала, что на трамвайной остановке «Восточный мост» неизвестные мужчина с женщиной завели с ней разговор, после чего незнакомец ударил ее и похитил принадлежащие ей ювелирные золотые изделия и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний ранее судимый неработающий мужчина.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий, направленных на установление причастности задержанного к аналогичным противоправным деяниям.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, если вы пострадали от противоправных действий задержанного, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56