Школьные обеды и завтраки в режиме он-лайн обсудят сегодня участники всероссийского форума "Про питание".

Школьные обеды и завтраки в режиме он-лайн обсудят сегодня участники всероссийского форума "Про питание".К разговору приглашены представители ФАС России, Генпрокуратуры, Министерства просвещения, Роспотребнадзора, других структур. В диалоге примут участие специалисты и общественники из Владимирской области. Главная тема - готовность регионов к обеспечению бесплатным питанием учеников начальной школы уже с 1 сентября, организация контроля со стороны общественников и органов власти. Напомним, наладить бесплатное полноценное питание начальной школы поручил Президент Владимир Путин 15 января в Послании Федеральному собранию. Напомним, в прошлом году 33 регион стал пилотной площадкой для выработки критериев оценки детского питания. Одна из проблем, которую подняли владимирские общественники - выбор поставщиков продукции. Они рекомендовали разрешить образовательным организациям закупать продукты из своего региона. Услышаны ли владимирцы? - узнаем в ходе конференции.