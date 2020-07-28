Природоохранная прокуратура вновь взяла пробы воды из ручья Безымянный, который вытекает из Рукавского озера.

Природоохранная прокуратура вновь взяла пробы воды из ручья Безымянный, который вытекает из Рукавского озера.Как утверждают местные жители, рядом стоящий завод по производству битума слил отходы после рабочей ночи. Слив зафиксирован 25 июля. Во время забора проб представитель завода утверждал, что по трубе протекают ливневые стоки. Напомним, это уже второй случай, когда предприятие подозревают в нарушении природоохранного законодательства.10 июля поводом для проверки стала мертвая рыба возере Рукавское. Установлено, что массовый мор рыбы произошел из-за жаркой погоды. Рыба задохнулась. Как сообщили в прокуратуре области, и в этот раз анализ сделают быстро.