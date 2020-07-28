Лестницу, ведущую от Воронцовского переулка вниз, к Лыбедской магистрали, не убирают, видимо, несколько недель

Лестницу, ведущую от Воронцовского переулка вниз, к Лыбедской магистрали, не убирают, видимо, несколько недель. Фото мусорных куч, преграждающих путь пешехода по лестнице, прислали на вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62 недовольные жители Владимира. Люди возмущаются – лестницей пользуются в том числе пожилые люди и дети. Им ничего не стоит зацепиться за ветки и упасть. Лестница стала травмоопасной, уверены обратившиеся в редакцию неравнодушные владимирцы.