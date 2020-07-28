Он позволит ряду предприятий региона инвестировать больше средств в оборудование за счет уменьшения налога на прибыль.

Парламентарии сегодня приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий региона инвестировать больше средств в оборудование за счет уменьшения налога на прибыль.Это, с одной стороны, повысит привлекательность нашей Владимирской области для новых инвесторов, а с другой – будет стимулировать на инвестиции и развития те предприятия, что уже работают у нас. Закон заработает с 21 года.Закон позволит более, чем в 2 раза снизить уплату налога, а эти средства потратить на развитие - приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение основных средств.В течение 7 лет (с 2021 г. по 2027 г.) льготой смогут воспользоваться:- компании, которые уже пользуются мерами поддержки по нашему региональному закону;- участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;- частные партнеры по соглашениям государственного или муниципального частного партнерства.