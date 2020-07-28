Он позволит ряду предприятий региона инвестировать больше средств в оборудование за счет уменьшения налога на прибыль.
Парламентарии сегодня приняли закон об инвестиционном налоговом вычете. Он позволит ряду предприятий региона инвестировать больше средств в оборудование за счет уменьшения налога на прибыль.
Это, с одной стороны, повысит привлекательность нашей Владимирской области для новых инвесторов, а с другой – будет стимулировать на инвестиции и развития те предприятия, что уже работают у нас. Закон заработает с 21 года.
Закон позволит более, чем в 2 раза снизить уплату налога, а эти средства потратить на развитие - приобретение, создание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение основных средств.
В течение 7 лет (с 2021 г. по 2027 г.) льготой смогут воспользоваться:
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- компании, которые уже пользуются мерами поддержки по нашему региональному закону;
- участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
- частные партнеры по соглашениям государственного или муниципального частного партнерства.